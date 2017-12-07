Александар Пантич
№2
Защитник
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Команда
Динамо
Возраст
29
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Динамо
4 : 1
Партизан
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
4
Партизан
1
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Динамо
2 : 2
Янг Бойз
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
2
Янг Бойз
2
был в запасе