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Легкая атлетика
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Олафур Скуласон
№22
Полузащитник
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Команда
Карабюкспор
Возраст
38
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Англия
4 : 0
Исландия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 6 тур
Англия
4
Исландия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 6 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Исландия
1 : 2
Бельгия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 4 тур
Исландия
1
Бельгия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 4 тур
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Исландия
0 : 1
Англия
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Исландия
0
Англия
1
был в запасе