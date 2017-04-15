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Винсент Эньяма
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Ренн
2 : 0
Лилль
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2
Лилль
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 33 тур
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
21:45
Лилль
1 : 2
Ницца
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
20:00
Бастия
0 : 1
Лилль
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
Лилль
0 : 0
Марсель
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
19:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
84'
84'
84'
05.03.2017
05 марта 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Лилль
2 : 3
Бордо
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Лилль
1 : 2
Анжер
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
19:00
Лион
1 : 2
Лилль
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Дижон
0 : 0
Лилль
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2017
13 янв. 2017
пт
22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017
13 янв. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Лилль
1 : 1
Ренн
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
90'
90'
90'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Лилль
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:45
Лилль
0 : 1
Лион
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Лилль
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Лилль
2 : 1
Бастия
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Генгам
1 : 0
Лилль
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
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