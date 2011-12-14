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Коронавирус
Иржи Кладрубски
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
Слован
2 : 3
Зальцбург
18'
18'
18'
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
2
Зальцбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Зальцбург
3 : 0
Слован
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зальцбург
3
Слован
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур