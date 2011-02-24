Томаш Ржепка
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
47
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Ливерпуль
1 : 0
Спарта
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ливерпуль
1
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала