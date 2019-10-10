Матуш Козачик
№1
Вратарь
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Команда
Виктория
Возраст
37
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Словакия
1
Уэльс
1
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 19:00
Азербайджан
1 : 5
Словакия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Азербайджан
1
Словакия
5
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 17:00
Уэльс
1 : 0
Словакия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Уэльс
1
Словакия
0
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Словакия
2 : 0
Венгрия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2
Венгрия
0
был в запасе