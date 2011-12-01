Кириакос Павлу
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
АЕК
Возраст
34
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
был в запасе
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
АЕК
0 : 5
Шальке-04
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
0
Шальке-04
5
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 1
Стяуа
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Стяуа
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Маккаби
1 : 0
АЕК
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
1
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур