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Вагнер (Вагнер Феррейру)
№13
Полузащитник
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Команда
Газиантепспор
Возраст
36
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Локомотив
0 : 0
Рубин
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1
Локомотив
2
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
Алания
0 : 0
Локомотив
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Алания
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
16:15
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
1
Анжи
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
19:15
Локомотив
2 : 1
Ахмат
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
19:15
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Ахмат
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
15:00
Локомотив
0 : 3
Зенит
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Зенит
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
20:20
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2
Спартак
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010
01 авг. 2010
вс
20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010
10 июля 2010
сб
19:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур