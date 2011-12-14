Григориос Макос
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Штурм
1 : 3
АЕК
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штурм
1
АЕК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
1 : 2
Андерлехт
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
1
Андерлехт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
АЕК
1 : 3
Локомотив
34'
34'
34'
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур