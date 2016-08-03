Яннис Маниатис
№8
Защитник
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Команда
Аланьяспор
Возраст
34
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2016 03 авг. 2016 ср 21:00
Хапоэль
1 : 0
Олимпиакос
03.08.2016 03 авг. 2016 ср 21:00
минуты: 51' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
1
Олимпиакос
0
минуты: 51' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
27.07.2016 27 июля 2016 ср 21:45
Олимпиакос
0 : 0
Хапоэль
27.07.2016 27 июля 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 63'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Олимпиакос
0
Хапоэль
0
минуты: 1' - 63' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд