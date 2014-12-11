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Коронавирус
Димитриос Пападопулос
№33
Нападающий
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Команда
Атромитос
Возраст
39
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2009/2010
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
ПАОК
1 : 2
Генгам
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
Генгам
2
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
ПАОК
2
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
ПАОК
0 : 1
Фиорентина
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Фиорентина
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Генгам
2 : 0
ПАОК
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Генгам
2
ПАОК
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
50'
50'
50'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
50'
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
6
Динамо
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур