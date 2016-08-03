Александрос Циолис
№6
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Возраст
36
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2016 03 авг. 2016 ср 21:30
ПАОК
1 : 2
Аякс
03.08.2016 03 авг. 2016 ср 21:30
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
ПАОК
1
Аякс
2
был в запасе
26.07.2016 26 июля 2016 вт 21:45
Аякс
1 : 1
ПАОК
26.07.2016 26 июля 2016 вт 21:45
минуты: 69' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Аякс
1
ПАОК
1
минуты: 69' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд