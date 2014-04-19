Георгиос Карагунис
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 14:45
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 14:45
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Фулхэм
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
5
Фулхэм
0
был в запасе
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Кардифф
3 : 1
Фулхэм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
минуты: 50' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кардифф
3
Фулхэм
1
минуты: 50' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1
Челси
3
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Фулхэм
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
2
Фулхэм
0
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Фулхэм
2 : 4
Манчестер Сити
60'
60'
60'
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
2
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Эвертон
4 : 1
Фулхэм
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
4
Фулхэм
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:30
Фулхэм
2 : 0
Астон Вилла
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Фулхэм
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
0
был в запасе
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Фулхэм
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Фулхэм
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
был в запасе
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Фулхэм
4
был в запасе
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 2
Кардифф
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 7' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1
Кардифф
2
минуты: 7' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2
Фулхэм
0
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
0
был в запасе