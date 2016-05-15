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Коронавирус
Жуниор Симао
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
Райо Вальекано
3 : 1
Леванте
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Атлетико
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2
Атлетико
1
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2016
02 мая 2016
пн
21:30
Малага
3 : 1
Леванте
02.05.2016
02 мая 2016
пн
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3
Леванте
1
был в запасе
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
Леванте
2 : 1
Эспаньол
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2
Эспаньол
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
23:05
Бетис
1 : 0
Леванте
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
23:05
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Леванте
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 32 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:30
Депортиво
2 : 1
Леванте
69'
69'
69'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
61'
61'
61'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 29 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
20:15
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
06.03.2016
06 марта 2016
вс
20:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:00
Леванте
1 : 3
Реал
42'
42'
42'
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Реал
3
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
14:00
Вильярреал
3 : 0
Леванте
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Леванте
3 : 0
Хетафе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
25.01.2016
25 янв. 2016
пн
22:30
Леванте
3 : 2
Лас-Пальмас
25.01.2016
25 янв. 2016
пн
22:30
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3
Лас-Пальмас
2
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
Сельта
4 : 3
Леванте
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
4
Леванте
3
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 20 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
Леванте
2 : 1
Райо Вальекано
37'
37'
37'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 19 тур
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
Леванте
0 : 1
Малага
21'
21'
21'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
07.12.2015
07 дек. 2015
пн
22:30
Эспаньол
1 : 1
Леванте
07.12.2015
07 дек. 2015
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Леванте
0 : 1
Бетис
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:00
Спортинг
0 : 3
Леванте
90'
90'
90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0
Леванте
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
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