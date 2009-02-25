Иоаннис Гумас
№8
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
46
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
Вильярреал
1 : 1
Панатинаикос
37'
37'
37'
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Вильярреал
1
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала