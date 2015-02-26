Каспер Рисгаард
№21
Полузащитник
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Команда
Ольборг
Возраст
38
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Брюгге
3 : 0
Ольборг
47'
47'
47'
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
3
Ольборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала