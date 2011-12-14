Андреас Юханссон
№10
Полузащитник
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Команда
Юргорден
Возраст
42
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Фулхэм
2 : 2
Оденсе
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фулхэм
2
Оденсе
2
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Оденсе
0 : 2
Фулхэм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Висла
1 : 3
Оденсе
35'
56'
35'
56'
35'
56'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
35'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Висла
1
Оденсе
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур