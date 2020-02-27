Лассе Нильсен
№23
Защитник
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Команда
Гент
Возраст
33
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе