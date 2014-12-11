Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эден Азар
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Франсуа Камано
Златан Ибрагимович
Россия
Англия
Италия
Польша
Испания
Хорватия
Словакия
Франция
Финляндия
Швеция
Швейцария
Химки
Локомотив
Зенит
Челси
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Кельн
Краснодар
Ливерпуль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
Химки
Криштиану Роналду
Локомотив
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Георгиос Галициос
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Локерен
Возраст
34
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Металлист
0
Локерен
1
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Локерен
1 : 0
Легия
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Локерен
1
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Легия
1 : 0
Локерен
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Легия
1
Локерен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур