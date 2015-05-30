Аилтон (Аилтон Алмейда)
№9
Нападающий
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Команда
Аль-Хиляль
Возраст
36
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
1
Урал
3
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Мордовия
1 : 0
Ахмат
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Мордовия
1
Ахмат
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
1
Ахмат
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:30
Ахмат
4 : 2
Спартак
90'
90'
90'
90'
90'
90'
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:30
90'
90'
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
4
Спартак
2
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 43'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ростов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 43' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 13:00
Амкар
2 : 1
Ахмат
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 17:45
Ахмат
1 : 2
Зенит
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ахмат
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 18:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ахмат
90'
90'
90'
22.03.2015 22 марта 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
Рубин
2 : 1
Ахмат
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
2
Ахмат
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
07.03.2015 07 марта 2015 сб 16:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
07.03.2015 07 марта 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ахмат
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 13:30
Ахмат
0 : 0
Локомотив
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ахмат
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 18:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
66'
66'
66'
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 3
Ахмат
16', 56'
16', 56'
16', 56'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
16', 56'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ахмат
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 18:45
Краснодар
2 : 0
Ахмат
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 18:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур