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Коронавирус
Йеспер Гронкьяер
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.03.2011
16 марта 2011
ср
22:45
Челси
0 : 0
Копенгаген
16.03.2011
16 марта 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Челси
0
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Челси
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 89'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Копенгаген
0
Челси
2
минуты: 1' - 89' / Лига Чемпионов, 1/8 финала