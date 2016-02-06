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Коронавирус
Бреде Хангеланд
№4
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
195
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Кристал Пэлас
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Суонси
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Борнмут
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
1
Борнмут
2
был в запасе
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Суонси
90'
90'
90'
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Кристал Пэлас
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
Ливерпуль
1 : 2
Кристал Пэлас
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лестер Сити
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:45
Кристал Пэлас
2 : 0
Вест Бромвич
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Уотфорд
0 : 1
Кристал Пэлас
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уотфорд
0
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кристал Пэлас
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Тоттенхэм
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Манчестер Сити
71'
71'
71'
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур