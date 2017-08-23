Микаэль Антонссон
№15
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 21:45
Копенгаген
2 : 1
Карабах
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Копенгаген
2
Карабах
1
был в запасе
15.08.2017 15 авг. 2017 вт 19:00
Карабах
1 : 0
Копенгаген
15.08.2017 15 авг. 2017 вт 19:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Карабах
1
Копенгаген
0
был в запасе
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 21:00
Копенгаген
4 : 1
Вардар
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Копенгаген
4
Вардар
1
был в запасе
25.07.2017 25 июля 2017 вт 21:00
Вардар
1 : 0
Копенгаген
25.07.2017 25 июля 2017 вт 21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Вардар
1
Копенгаген
0
был в запасе