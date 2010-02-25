Йеспер Кристиансен
№1
Вратарь
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Команда
Оденсе
Возраст
43
Рост
193
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Марсель
3 : 1
Копенгаген
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Марсель
3
Копенгаген
1
был в запасе
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Копенгаген
1 : 3
Марсель
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Копенгаген
1
Марсель
3
был в запасе