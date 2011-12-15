Этто (Оелилтон Араужо Дос Сантос)
№77
Защитник
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Команда
Баку
Возраст
40
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
ПАОК
1 : 1
Рубин
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
Тоттенхэм
1 : 2
ПАОК
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тоттенхэм
1
ПАОК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Шэмрок Роверс
1 : 3
ПАОК
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Шэмрок Роверс
1
ПАОК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
ПАОК
2 : 1
Шэмрок Роверс
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
2
Шэмрок Роверс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 18:00
Рубин
2 : 2
ПАОК
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рубин
2
ПАОК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
ПАОК
0 : 0
Тоттенхэм
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур