Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эден Азар
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Франсуа Камано
Златан Ибрагимович
Россия
Англия
Италия
Испания
Польша
Словакия
Хорватия
Франция
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Химки
Локомотив
Зенит
Манчестер Сити
Челси
Спартак
ЦСКА
Кельн
Краснодар
Ротор
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Альфонсо Дэвис
Химки
Эрлинг Холанд
Локомотив
Криштиану Роналду
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Никола Покривац
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Риека
Возраст
35
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Риека
1 : 1
Лион
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 83' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Лион
1
минуты: 83' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Лион
1 : 0
Риека
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лион
1
Риека
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Риека
1 : 1
Бетис
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Риека
1
Бетис
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Витория Гимараеш
4 : 0
Риека
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Витория Гимараеш
4
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур