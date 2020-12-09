Мехмет Топал
№5
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
35
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
57'
57'
57'
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
57'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
был в запасе
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 20:55
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Манчестер Юнайтед
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 20:55
минуты: 87' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 87' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 20:55
Истанбул Башакшехир
0 : 2
ПСЖ
54'
54'
54'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 20:55
минуты: 1' - 68'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 68' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 67'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 1' - 67' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур