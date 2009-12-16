Тобиас Линдерот
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Штурм
1 : 0
Галатасарай
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штурм
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Галатасарай
3
был в запасе