Угур Учар
№33
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
34
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 19:55
Копенгаген
3 : 0
Истанбул Башакшехир
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
3
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе