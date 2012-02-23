Барыш Эзбек
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
ПСВ
4 : 1
Трабзонспор
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
4
Трабзонспор
1
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Трабзонспор
1 : 2
ПСВ
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Трабзонспор
1
ПСВ
2
был в запасе