Эрик Хусеклепп
№10
Нападающий
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Команда
Бранн
Возраст
36
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
Челси
4 : 0
Портсмут
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4
Портсмут
0
был в запасе