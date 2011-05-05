Сезар Пейшоту
№25
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2011 05 мая 2011 чт 22:05
Брага
1 : 0
Бенфика
50'
50'
50'
05.05.2011 05 мая 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Брага
1
Бенфика
0
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 22:05
Бенфика
2 : 1
Брага
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Бенфика
2
Брага
1
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
ПСВ
2 : 2
Бенфика
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
ПСВ
2
Бенфика
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Бенфика
4
ПСВ
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала