Альберто Родригес
№2
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.03.2012 08 марта 2012 чт 21:00
Спортинг
1 : 0
Манчестер Сити
08.03.2012 08 марта 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спортинг
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Спортинг
1 : 0
Легия
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
1
Легия
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала