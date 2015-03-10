Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Эден Азар
Александр Кокорин
Франсуа Камано
Златан Ибрагимович
Россия
Англия
Испания
Италия
Польша
Словакия
Франция
Хорватия
Швеция
Финляндия
Чехия
Химки
Локомотив
Зенит
Челси
Манчестер Сити
ЦСКА
Спартак
Краснодар
Кельн
Барселона
Зальцбург
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Альфонсо Дэвис
Химки
Эрлинг Холанд
Локомотив
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Марко Штреллер
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
195
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
10.03.2015
10 марта 2015
вт
22:45
Порту
4 : 0
Базель
10.03.2015
10 марта 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Порту
4
Базель
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
18.02.2015
18 февр. 2015
ср
22:45
Базель
1 : 1
Порту
18.02.2015
18 февр. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 63'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Базель
1
Порту
1
минуты: 1' - 63' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала