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Коронавирус
Фелипе Кайседо
№20
Нападающий
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Команда
Лацио
Возраст
32
Рост
183
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
0 : 1
Лацио
49'
49'
49'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Лацио
1
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Лацио
2 : 1
Специя
89'
89'
89'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
89'
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
84'
84'
84'
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
84'
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
67'
67'
67'
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
67'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
6'
6'
6'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
6'
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
Лацио
1 : 2
Верона
56'
64'
56'
64'
56'
64'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
56'
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 11 тур
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