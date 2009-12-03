Ронни Ходель
№31
Защитник
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Команда
Вентспилс
Возраст
38
Рост
178
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Вентспилс
0 : 1
Герта
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Вентспилс
0
Герта
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Спортинг
1 : 1
Вентспилс
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спортинг
1
Вентспилс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Вентспилс
1 : 2
Спортинг
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вентспилс
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Вентспилс
0 : 0
Херенвен
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вентспилс
0
Херенвен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур