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Коронавирус
Франко Коcтанцо
№17
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
06.12.2011
06 дек. 2011
вт
22:45
Олимпиакос
3 : 1
Арсенал
06.12.2011
06 дек. 2011
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
3
Арсенал
1
был в запасе
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
22:45
Марсель
0 : 1
Олимпиакос
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
0
Олимпиакос
1
был в запасе
01.11.2011
01 нояб. 2011
вт
22:45
Боруссия
1 : 0
Олимпиакос
01.11.2011
01 нояб. 2011
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
1
Олимпиакос
0
был в запасе
19.10.2011
19 окт. 2011
ср
21:45
Олимпиакос
3 : 1
Боруссия
19.10.2011
19 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
21:45
Арсенал
2 : 1
Олимпиакос
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур