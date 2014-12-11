Франц Шимер
№15
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Зальцбург
5 : 1
Астра
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
5
Астра
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
1 : 5
Зальцбург
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
1
Зальцбург
5
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
4
Динамо
2
был в запасе