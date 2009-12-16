Саболч Шафар
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
Насьональ
5 : 1
Аустрия
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Насьональ
5
Аустрия
1
был в запасе
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Вердер
2 : 0
Аустрия
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 47'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Вердер
2
Аустрия
0
минуты: 1' - 47' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Аустрия
1 : 1
Насьональ
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
1
Насьональ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур