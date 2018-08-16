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Коронавирус
Афанассиоc Папацоглу
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Аталанта
2 : 0
Хапоэль
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аталанта
2
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
19:00
Хапоэль
1 : 4
Аталанта
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:15
Хафнарфьордур
0 : 1
Хапоэль
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хафнарфьордур
0
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
19:00
Хапоэль
1 : 1
Хафнарфьордур
26.07.2018
26 июля 2018
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
1
Хафнарфьордур
1
был в запасе