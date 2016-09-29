Жонатан Лежар
№30
Полузащитник
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Команда
Стандард
Возраст
34
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Стандард
1 : 1
Сельта
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
1
Сельта
1
был в запасе