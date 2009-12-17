Николас Фрутос
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Аякс
1 : 3
Андерлехт
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аякс
1
Андерлехт
3
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Андерлехт
3 : 1
Тимишоара
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Андерлехт
3
Тимишоара
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур