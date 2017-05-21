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Коронавирус
Марцин Василевски
№27
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
186
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 1
Борнмут
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер Сити
1
Борнмут
1
был в запасе
18.05.2017
18 мая 2017
чт
21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017
18 мая 2017
чт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
был в запасе
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
2 : 1
Лестер Сити
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
1
был в запасе
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
18:00
Эвертон
4 : 2
Лестер Сити
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
4
Лестер Сити
2
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
0
Челси
3
был в запасе
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
15:30
Мидлсбро
0 : 0
Лестер Сити
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Мидлсбро
0
Лестер Сити
0
был в запасе
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Уотфорд
2 : 1
Лестер Сити
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уотфорд
2
Лестер Сити
1
был в запасе