Марцин Василевски
№27
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
186
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 1
Борнмут
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер Сити
1
Борнмут
1
был в запасе
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
Лестер Сити
1 : 6
Тоттенхэм
18.05.2017 18 мая 2017 чт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Лестер Сити
1
Тоттенхэм
6
был в запасе
13.05.2017 13 мая 2017 сб 14:30
Манчестер Сити
2 : 1
Лестер Сити
13.05.2017 13 мая 2017 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
1
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 18:00
Эвертон
4 : 2
Лестер Сити
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
4
Лестер Сити
2
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
0
Челси
3
был в запасе
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 15:30
Мидлсбро
0 : 0
Лестер Сити
02.01.2017 02 янв. 2017 пн 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Мидлсбро
0
Лестер Сити
0
был в запасе
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Уотфорд
2 : 1
Лестер Сити
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уотфорд
2
Лестер Сити
1
был в запасе