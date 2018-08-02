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Легкая атлетика
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Коронавирус
Николас Пареха
№2
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2013/2014
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
Уйпешт
1 : 3
Севилья
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Уйпешт
1
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:45
Севилья
4 : 0
Уйпешт
62'
62'
62'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Севилья
4
Уйпешт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд