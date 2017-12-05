Оливье Дешахт
№3
Защитник
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Команда
Андерлехт
Возраст
40
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
Селтик
0 : 1
Андерлехт
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Селтик
0
Андерлехт
1
был в запасе
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 22:45
Андерлехт
1 : 2
Бавария
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
1
Бавария
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
Андерлехт
0 : 3
Селтик
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Селтик
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Бавария
3 : 0
Андерлехт
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бавария
3
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур