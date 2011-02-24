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Коронавирус
Даниэль Зитка
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
Ливерпуль
1 : 0
Спарта
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ливерпуль
1
Спарта
0
был в запасе