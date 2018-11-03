Мусса Дембеле
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:45
Вулверхэмптон
2 : 3
Тоттенхэм
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 7'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вулверхэмптон
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 7' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Тоттенхэм
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Тоттенхэм
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:30
Тоттенхэм
1 : 2
Ливерпуль
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:30
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 18:00
Уотфорд
2 : 1
Тоттенхэм
68'
68'
68'
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Уотфорд
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Тоттенхэм
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 17:00
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 17:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Тоттенхэм
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 14:30
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур