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Коронавирус
Маартен Мартенс
№26
Полузащитник
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Команда
Серкль Брюгге
Возраст
36
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2010/2011
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
ПАОК
1 : 2
Генгам
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 53' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
Генгам
2
минуты: 53' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
ПАОК
2
был в запасе
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Фиорентина
1 : 1
ПАОК
81'
81'
81'
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
81'
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
1
ПАОК
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
ПАОК
0 : 1
Фиорентина
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Фиорентина
1
был в запасе
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Генгам
2 : 0
ПАОК
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 55' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Генгам
2
ПАОК
0
минуты: 55' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
6
Динамо
1
был в запасе