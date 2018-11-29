Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Криштиану Роналду
Эден Азар
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Никола Влашич
Россия
Англия
Испания
Италия
Польша
Хорватия
Словакия
Франция
Швеция
Швейцария
Финляндия
Химки
Локомотив
Челси
Зенит
ЦСКА
Спартак
Манчестер Сити
Кельн
Краснодар
Барселона
Манчестер Юнайтед
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
Химки
Локомотив
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Себастьен Поконьоли
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Стандард
Возраст
33
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2011/2012
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Стандард
1 : 0
Севилья
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стандард
1
Севилья
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Краснодар
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Севилья
5
Стандард
1
был в запасе