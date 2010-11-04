Джой Дидулица
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Динамо
2 : 0
АЗ Алкмаар
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
2
АЗ Алкмаар
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Динамо
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Динамо
2
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
БАТЭ
4 : 1
АЗ Алкмаар
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
4
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур